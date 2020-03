क्या वायरल : दावा है कि शाहीन बाग में प्रदर्शन में शामिल एक महिला में कोरोनावायरस का संक्रमण पाया गया है, लेकिन महिला ने इलाज करवाने से इंकार कर दिया

क्या सच : दावा झूठा है। दिल्ली के जिन दो लोगों में कोरोनावायरस का संक्रमण पाया गया है, उनका इलाज चल रहा है

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में शामिल एक महिला को कोरोनावायरस हो गया है, लेकिन वे ईलाज करवाने के बजाए दोबारा शाहीन बाग में प्रदर्शन के लिए पहुंच गईं। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट सत्यता की जांच के लिए भेजी। पड़ताल में दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

एक यूजर ने लिखा है कि, शाहीन बाग धरने में बैठी 43 साल की नजमा बेगम को अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर्स ने उनमें कोरोनावायरस पॉजिटिव पाया है। उन्होंने इलाज से मना कर दिया और दोबार शाहीन बाग चली गईं। ये लोग किस तरह के मूर्ख हैं।

ट्विटर पर कई यूजर्स ने इसे शेयर किया है।

Just heard that Nazma Begum aged 43 was tested positive for #Coronavirus, but she refused treatment and went back to Shaheen Bagh to protest...



Can anyone confirm this information??? — Vibhor Anand 🇮🇳 (@vibhor_anand) March 4, 2020

#WomenofShaheenBagh#BigBreaking :



Nazma begum (43) sitting in #ShaheenBaghProtest was not feeling well fainted. Doctors found her #CoronavirusReachesDelhi positive. — Shwet Suman Sharma (@shwetsuman1991) March 4, 2020

Nazma Begum (43) sitting in #ShaheenBaghProtest was not feeling well. Doctors found her #coronavirus positive. She denied the treatment and again went to #ShaheenBagh.

What kind of moron are these people?#CoronavirusReachesDelhi — Prabhat Kumar (प्रभात कुमार) (@Prabhat93078075) March 4, 2020

क्या है सच्चाई

हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, देश के 6 शहरों में 31 लोग कोरोनावायरस संक्रमित मिले हैं।

इनमें दिल्ली के 2 मरीज हैं। पहला मरीज इटली से भारत लौटा था। दूसरा मरीज मलेशिया और थाइलैंड से आया था। दोनों का इलाज किया जा रहा है।