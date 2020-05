दैनिक भास्कर May 02, 2020, 02:21 PM IST

नईदिल्ली. सोशल मीडिया पर दो फोटोज वायरल हो रही है। इन्हें मिजोरम के सब्जी बाजार की तस्वीरें बताया जा रहा है। फोटोज में लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते दिख रहे हैं। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें इससे सीखना चाहिए। कई यूजर्स इन फोटोज को मिजोरम के नाम से वायरल कर रहे हैं। लेखिका शोभा डे और रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जैसे लोगों ने भी इन फोटोज को मिजोरम का बताया है।

क्या है सच्चाई

The market in Kalaw, a beautiful hill station in Myanmar, 4,500 ft above sea level, still with zero known #COVID19 #pandemic cases, but where authorities are taking #SocialDistancing seriously. pic.twitter.com/204E0pIdVy