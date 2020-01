Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 04:33 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति को दो पुलिसकर्मियों ने पकड़ा हुआ है। इस पोस्ट के साथ लिखा है कि, 'ये है श्रीलंका का डॉक्टर मोहम्मद शफी, इसने लगभग 4 हजार बौद्ध व हिंदू महिलाओं का सीजेरियन ऑपरेशन करने के लिए दौरान गुप्त रूप से उनका गर्भाशय निकाल लिया, ताकि वे दोबारा मां न बन सकें'। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट सत्यता की पुष्टि के लिए भेजी। जांच में पूरा सच सामने आया।

क्या वायर

Sri Lankan Muslim Doctor performed forced sterilization of Buddhist & Hindu women during cesarean surgeries but not on Muslim women. The doctor has been arrested after being linked to Islamist extremist groups.https://t.co/khFYDg01lH pic.twitter.com/HZcDRJ5Irq