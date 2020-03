क्या वायरल : घर में ही कोरोनायरस की जांच करने के तरीके वायरल हो रहे हैं। एक मैसेज में दावा किया गया है कि गहरी सांस लेकर 10 सेकंड तक इसे रोक लिया तो समझें आपको संक्रमण नहीं है

क्या सच : स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस दावे को झूठा बताया है। कोरोनावायरस की जांच सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हॉस्पिटल्स में ही सही तरीके से हो सकती है

दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 07:00 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. अब सोशल मीडिया पर कोरोनावायरस का टेस्ट करने को लेकर भी कई तरीके बताए जा रहे हैं। इन्हें 'सिम्पल सेल्फ चेक टेस्ट' नाम दिया गया है। वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि, इन तरीकों से कोई भी व्यक्ति आसानी से यह पता लगा सकता है कि उसे कोरोनावायरस है या नहीं। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट सत्यता की जांच के लिए भेजी। पड़ताल में दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि, 'कोविड-19 मामलों की जांच करने वाले जापान के डॉक्टर्स की बेहतरीन सलाह। यह स्टेनफोर्ड हॉस्पिटल बोर्ड के आंतरिक मैसेज से है '। गहरी सांस लें और 10 सेकंड से ज्यादा समय तक सांस को रोके रखें। यदि बिना खांसी, कफ, असुविधा के आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे साबित होता है कि आपके फेफड़ों में दिक्कत नहीं। जो मूलरूप से कोई संक्रमण न होने को दर्शाता है। शुद्ध हवा वाले एन्वायरमेंट में रोजाना सुबह यह करें।

#CoronavirusOutbreak Serious excellent advice by Japanese doctors treating COVID-19 cases:

This is from Stanford hospital board internal message.

1. Take a deep breath and hold your breath for more than 10 seconds. 1/1 — CA 💙🌊🌊 (@CindyKMS13) March 16, 2020

ट्विटर पर भी कई यूजर्स इस तरह के दावे शेयर कर रहे हैं।

A ten second self-monitor test for #Covid_19. Make sure to do it daily!! pic.twitter.com/n770IvRmUN — Levnita (@LeonitaMulaj_) March 12, 2020

फेसबुक पर भी इसे वायरल किया जा रहा है।

क्या है सच्चाई

वायरल पोस्ट में स्टेनफोर्ड हॉस्पिटल बोर्ड का जिक्र किया गया है। स्टेनफोर्ड हेल्थ केयर की प्रवक्ता लिसा किम ने अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन को कंफर्म किया है कि, यह खतरनाक पोस्ट स्टेनफोर्ड मेडिसिन से सम्बद्ध नहीं है। इसमें गलत जानकारी दी गई है।

स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी इसका खंडन किया और कहा कि, झूठी खबर यूनिवर्सिटी के नाम से वायरल की गई है।

Misinformation about COVID-19 symptoms and treatment falsely attributed to Stanford is circulating on social media and in email forwards. It is not from Stanford. Official information from Stanford is available at https://t.co/LlNXeyuejP. — Stanford University (@Stanford) March 13, 2020