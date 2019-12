Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 01:53 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक बच्चे की फोटो वायरल की जा रही है। वायरल तस्वीर में नजर आ रहे बच्चे की एक आंख बंद नजर आ रही है, जिसमें से खून बहता दिख रहा है। दावा है कि, पश्चिम बंगाल में मुसलमान द्वारा ट्रेन पर किए गए पथराव के चलते बच्चे की आंख फूट गई। दावा है कि नागरिकता कानून (CAB) को लेकर हुए विरोध के चलते बच्चे के साथ ऐसा हुआ। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में यूजर का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

