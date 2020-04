दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 05:34 PM IST

फैक्ट चेक. सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इसमें वे शराब की दुकान पर नजर आ रही हैं, जहां से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते दिख रही है। दावा है कि, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान शराब खरीदी इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।



क्या वायरल

#TruptiDesai buying liquor illegally..



Now you know they need money for booze, parties, ACs, flights..



From what business these activists are getting them? Who funds their luxuries? pic.twitter.com/DEEpoFkv7j