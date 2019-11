Dainik Bhaskar Nov 15, 2019, 07:00 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. करीब तीन साल पुराना मैसेज सोशल मीडिया पर एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें अलग-अलग राज्यों की पुलिस के नाम से जनहित में सूचना जारी की जा रही है। मैसेज में कहा गया है कि आतंकवादी लोगों को इंजेक्शन देकर एड्स फैला रहे हैं। हाल ही में यूपी पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से इस वायरल मैसेज को फेक बताया है और लोगों को इस पर यकीन न करने की सलाह दी है। जानिए पूरा मामला क्या है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

#Fake news is circulated in the name of #RajasthanPolice on various social media platforms. We completely deny having issued any such advisories. Please be vigilant & rely on news circulated only by our official twitter/FB handle @PoliceRajasthan

In case of any doubt dial#100 pic.twitter.com/FSWPqfbZjK