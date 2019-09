फैक्ट चेक डेस्क. पीएम नरेंद्र मोदी सात दिनों की अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम कई अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात भी करेंगे। 20 सितंबर को पीएम के यूएस पहुंचने पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य तुलसी गबार्ड ने उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी है कि वह आगामी 22 सितंबर को ह्यूस्टन में आयोजित हो रहे हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगी। गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू महिला हैं। खबरों में गबार्ड को भारतीय मूल का बताया गया है। कई मीडिया हाउसेज ने उन्हें भारतीय मूल का बताते हुए लिखा कि वह भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में हैं।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

@ronejoq @amisri I am not of Indian origin.