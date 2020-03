दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 07:00 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. दुनियाभर के वैज्ञानिक कोरोनावायरस कोविड-19 की वैक्सीन खोजने में जुटे हैं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन बन चुकी है। कोविड-19 लिखी हुई किसी वैक्सीन की फोटो भी शेयर की जा रही है। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

#Great news! Carona virus vaccine ready. Able to cure patient within 3 hours after injection. Hats off to US Scientists. Trump announced that Roche Medical Company will launch the vaccine next Sunday, and millions of… https://t.co/vYcIz5OaZi