क्या वायरल : दावा किया जा रहा है कि बतर्न-ताली की ध्वनि से होने वाले वाइब्रेशन से कोरोनावायरस खत्म होता है

क्या सच : भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने बताया कि, दावा झूठा है

दैनिक भास्कर Mar 23, 2020, 03:33 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. दुनियाभर में फैल रहे कोरोनावायरस को भारत में फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी की अपील पर रविवार को जनता कर्फ्यू हुआ। पीएम ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की थी, जिसका पूरा असर नजर आया। पीएम ने कोरोनावायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का जज्बा बढ़ाने के लिए शाम 5 बजे ताली-थाली, शंख आदि बजाने की अपील भी की थी। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि, बर्तन बजाने से वायरस खत्म होते हैं। दावा है कि ऐसा साउंड के वाइब्रेशन के चलते होता है। जानिए इस वायरल दावे की हकीकत।

क्या वायरल

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि, मोदीजी के इस प्रयास से लोग मोटिवेट और एकजुट होंगे। साथ ही थाली बजाने से जैसा हम मंदिर में करते हैं, वायरस खत्म होगा।

The 5pm clapping modi asked us to do is extremely interesting.

At that time Moon is passing to a new 'nakshatra' called Revati.

The playing of bells and clapping: The cumulative vibration will encourage blood circulation in the body. . — #RenukaJain (@RenukaJain6) March 21, 2020

Great Modiji, this step will motivate & unite people to fight against corona virus. Also banging thali like we do in mandir's will kill most of the virus in India due to random successive noise vibrations. — PRAVIN JADHAV (@jadhavpravin79) March 21, 2020

क्या है सच्चाई

पड़ताल में पता चला कि वायरल दावा झूठा है। ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन सामने नहीं आया जो यह बताता हो कि एक साथ ताली/थाली बजाने से कोरोनावायरस खत्म होता है।

भारत सरकार के पीआईबी (पत्र सूचना कार्यालय) ने भी इस दावे को झूठा बताया है। पीआईबी ने कहा कि, ताली बजाने से कोरोनावायरस खत्म नहीं होगा।