क्या वायरल : सीडीएस रावत के नाम से एक लेटर वायरल किया जा रहा है। दावा है कि, उन्होंने थल सेना को वायु सेना से बेहतर बताया

क्या सच : ऐसा कोई पत्र सीडीएस द्वारा नहीं लिखा गया। इंडियन आर्मी ने इसका खंडन किया है

Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 04:49 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत के नाम से एक लेटर वायरल हो रहा है। इस पत्र में थल सेना को वायु सेना से बेहतर बताया गया है। पत्र में 27 फरवरी 2019 को नौशेरा सेक्टर की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऑफिसर्स, जूनियर कमीशंड ऑफिसर, नॉन कमीशंड ऑफिसर और अन्य को सैल्यूट किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि, मैं गर्व महसूस करता हूं कि वायु सेना की तुलना में थल सेना से ज्यादा बेहतर तरीके से देश की सीमा का बचाव करती है। आपके बचाव के कारण ही मैं देश का पहला सीडीएस बना। हमारी पड़ताल में वायरल लेटर झूठा निकला।

क्या वायरल

एक लेटर वायरल हो रहा है। इसमें सेनाध्यक्ष की सील, साइन और फोटो भी लगा दिए गए हैं।

क्या है सच्चाई

ट्विटर पर कई यूजर्स ने ही इस लेटर की पोल खोलते हुए इसे फर्जी बताया और पाकिस्तान की साजिश करार दिया।

Pakistani @OfficialDGISPR wrote this letter and said it is written by Indian Army CDS Bipin Rawat.



Becuase of Pakistani English, one can easily find out it is fake 😂🤣 pic.twitter.com/p4FVGybnxb — Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) December 30, 2019

A laughable attempt by @OfficialDGISPR to circulate a fake letter, supposedly written by Gen Bipin Rawat, is exposed...not by Indians, but by Pakistanis themselves. Please read the third paragraph again & again...and again.



Pakistan, why this Kolaveri Di against English grammar? pic.twitter.com/3TfMiQnlUU — Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) December 30, 2019

इंडियन आर्मी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से ट्वीट करते हुए इस लेटर को फर्जी बताया है।

Guard against FAKE NEWS & DISINFORMATION



Please guard against vicious #disinformation being spread by some on social media. #IndianArmy #NationFirst pic.twitter.com/fchgfFRfJh — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) December 31, 2019

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भी ट्वीट करते हुए इस लेटर को फर्जी बताया है।

A purported letter from Gen. #BipinRawat is circulating on social media.#PIBFactCheck : No such letter has been written by him. The letter is fake and morphed.



Conclusion: #fakenews pic.twitter.com/f3dbJfEdYk — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 1, 2020

निष्कर्ष : सीडीएस के नाम से जो लेटर वायरल किया जा रहा है वो फर्जी है। ऐसा कोई लेटर सीडीएस द्वारा नहीं लिखा गया।