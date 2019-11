क्या वायरल : बाबा रामदेव की एक महिला के साथ तस्वीर वायरल की जा रही है। इसमें बाबा रामदेव को बाबा कामदेव बताया जा रहा है

क्या सच : फोटो में नजर आ रही महिला कैंसर पेशेंट है। बाबा रामदेव ने 2014 में ट्वीट करके खुद इस तरह की भ्रामक जानकारी का खंडन किया था और लिखा था कि यदि यह महिला आपकी मां, बहन, बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही भद्दे कमेंट्स करते

Dainik Bhaskar Nov 23, 2019, 11:20 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. बाबा रामदेव की एक महिला के साथ फोटो सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है। इसमें बाबा रामदेव को बाबा कामदेव बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह फोटो सत्यता की जांच के लिए भेजी। पड़ताल में पता चला कि, फोटो में जो महिला नजर आ रही है, वो कैंसर पेशेंट है और सोशल मीडिया की जानकारी भ्रामक है। खुद बाबा रामदेव ने भी ट्वीट के जरिए पुष्टि करते हुए बताया था कि कैंसर पेशेंट की फोटो को इस तरह प्रचारित किया जाना निराशाजनक है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

I am ashamed and sad to know that people are not leaving even a cancer patient, to spread maligning messages pic.twitter.com/WWQ3DVcBRW