Dainik Bhaskar Dec 06, 2019, 02:20 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वायरल ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का आइडिया एक यूजर (konafanclub) ने 1 दिसंबर को ही तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव को ट्वीट कर दिया था। konafanculb के नाम से फैलाए जा रहे इस ट्वीट में लिखा है- सर, यदि आप उन्हें सजा देना चाहते हैं...तो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें उसी स्थान पर ले जाएं, जहां डॉक्टर को जलाया गया था...मुझे भरोसा है कि वे भागने की कोशिश करेंगे...इसके बाद पुलिस के पास उन्हें शूट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा...कृपया एक बार सोचें। पड़ताल में पता चला वायरल ट्वीट फर्जी है।

क्या वायरल

Dude you can see fuckin future! Now the @konafanclub handle is unavailable. #Encounter pic.twitter.com/0BPQt3Sa3e

Was it twitter material being used by the police?@konafanclub, is now the user not found! pic.twitter.com/NeB2amKJk7