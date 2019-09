Dainik Bhaskar Sep 19, 2019, 04:55 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें एक पुरुष एक महिला को बेल्ट से पीटते हुए नजर आ रहा है। यह सब एक पुलिसकर्मी के सामने हो रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह सब पुलिस स्टेशन के समीप ही हुआ और महिला को मारने वाला शख्स भी पुलिसकर्मी ही है।

क्या वायरल

जानिए क्या है सच्चाई

1/3: Haryana Police Department has taken a strong view about the incident of beating of a woman by police personnel that appeared in media today. Faridabad Police has registered an FIR u/s 342/323/509 IPC against those responsible