Dec 04, 2019

फैक्ट चेक डेस्क. हैदराबाद गैंगरेप के बाद देशभर में कानूनों को कड़ा करने के लिए आवाज उठ रही है। बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति को पुलिस के जवान बीच चौराहे पर गोली मारते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दुबई का है और जिस आदमी को सरेराह गोली मारी गई उसने एक बच्ची के साथ रेप किया था। इसके बाद सरकार ने ऐसी सजा दी। यूजर्स मांग कर रहे हैं कि भारत में भी सरकार को ऐसा ही कदम उठाना चाहिए।

क्या वायरल

This is Dubai's government. Where the 5-year-old girl was raped, After just 15 minutes of rape, the punishment of death was given.

We want something like this about #Twinkle case.

@myogiadityanath @AmitShah

#JusticeForTwinkleSharma #crime #Dubai #JusticeForTwinkle #rapist pic.twitter.com/rjyGIdNnY0