Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 03:44 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसके शरीर पर कई घाव दिख रहे हैं और उनमें से खून बहता दिख रहा है। दावा है कि, यह योगी सिद्धार्थ हैं, जो 300 साल पहले तमिनाडु के वल्लियुर में समाधि में गए थे। जानिए इस वायरल दावे की सच्चाई।

क्या वायरल

It is a great privilege to witness the present life of Siddhar (Yogi) who went into Jeeva Samadhi 300 years ago in Valliyur in Tamilnadu. He was found alive while digging the mud to renovate the Valliyoor temple. pic.twitter.com/iMGbW9L0s6