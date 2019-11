Dainik Bhaskar Nov 16, 2019, 04:09 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए एक मर्डर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्यों ने इस मर्डर को अंजाम दिया है। एक पाकिस्तानी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए आरएसएस से इसका कनेक्शन बताया है। जानिए इस वायरल वीडियो की हकीकत।

क्या वायरल

It is the RSS terrorist of the Hindu terrorist organization in India who openly treats Muslims as animals.#BJPMilitantWingRSS



