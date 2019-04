नो फेक न्यूज डेस्क. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी के साथ रोड शो किया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर रैली के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो में कांग्रेस के झंडो के साथ चांद-तारे वाले कई हरे रंग के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी झंडे बताया जा रहा है।

यूजर्स वीडियो के साथ कैप्शन में लिख रहे हैं, 'ऐसा लग रहा है मानो राहुल गांधी ने पाकिस्तान के किसी शहर से नामांकन भरा हो...!! जबकि यह हिंदुस्तान के केरल का एक शहर है... '



This is the Congress Party rally in Tumkur, Karnataka where Pakistan's flag were seen with party flag.



Think and Vote in the lokshabha 2019pic.twitter.com/AZvB9ScH1e#WhyCongHatesHindus