नो फेक न्यूज डेस्क. पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायु सेना की एयर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब तक रायटर्स के पत्रकारों को स्ट्राइक वाली जगह पर लेकर नहीं जाया गया है। इस बीच एयर स्ट्राइक की खबरों के बाद से ही सोशल मीडिया पर बालाकोट में मरे आतंकियों की लाशों की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं।

शेयर की जा रही पोस्ट्स में अलग अलग तस्वीरें है, जिनमें से एक में कब्र में कई सारी लाशें एक साथ दफनाई जा रही हैं। एक अन्य तस्वीर में मुर्दाघर में कई सारी लाशें रखी नजर आ रही हैं।



पड़ताल

सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही इन तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में मरे आतंकियों की लाशें छुपाने की कोशिश कर रहा है। और यह तस्वीरें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे लोगों के लिए है।

Proof of bodies being burried after Balakot Airstrikes by IAF on terrorist training camps of Jaish-e-Mohammed killing approx 300 terrorists. Locals claiming around 292 were buried #BalakotAirStrikes pic.twitter.com/tWzZEXIHym

Again this proof of dead bodies of terrorists killed in Balakot Airforce strike on 26/2/2019.I suggest Mamata Banerjee , Mayawati, Akhilesh Yadav, Arvind Kejariwal, Rahul Gandhi, Sharad Pawar to go to Balakot to count them . pic.twitter.com/jUY0gqjXt0