नो फेक न्यूज डेस्क. भारत ने अंतरिक्ष में सुरक्षा के लिए बुधवार को एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर लिया। इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। मिशन शक्ति के पूरा होने की घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। शेयर की गई फोटो में एक ओर इसरो के कर्मचारी साइकिल पर रॉकेट लेकर जाते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने परिवार के साथ किसी एयरक्राफ्ट में बैठी नजर आ रही हैं। फोटो में इंदिरा गांधी के साथ राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही हैं। सामने टेबल पर एक केक रखा हुआ नजर आ रहा है। फोटो के साथ दावा किया जा रहा है कि जब इसरो रॉकेट के हिस्सो को साइकिल पर ढो रहा था। तब इंदिरा गांधी चार्टर्ड फ्लाइट में पोते राहुल का जन्मदिन मना रही थी।

Never Forget, When ISRO was carrying their rocket’s part in cycle, Gandhi family was celebrating birthday in Chartered plane.

Thank You Modi Ji for giving ISRO what they deserve 🙏🏻🙏🏻#MissionShakti pic.twitter.com/5oCtKx0l53