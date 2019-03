कहां वायरल: व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत में स्मार्ट पासपोर्ट सुविधा शुरू होगी।



क्या निकला: सरकार ने चिप बेस्ड पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। लेकिन स्मार्ट पासपोर्ट का वायरल कॉन्सेप्ट एक डिजाइनर के ब्लॉग से लिया गया है।

नो फेक न्यूज डेस्क. ट्विटर और व्हाट्सएप पर इन दिनों एक नई खबर वायरल है, जिसमें बताया गया है कि जल्द ही वर्तमान पासपोर्ट की जगह स्मार्ट पासपोर्ट ले लेगा। वायरल पोस्ट में यह दावा भी किया गया है कि स्मार्ट पासपोर्ट टीसीएस द्वारा बनाया गया है और कुछ समय में भारत सरकार इस स्मार्ट पासपोर्ट को भारतीय नागरिकों के लिए लॉन्च कर देगी। वायरल पोस्ट में नजर आ रहा पासपोर्ट किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसा दिखाई दे रहा है।

The New Smart #passport concept, All-In-One Identity solution coming very soon. This project is executed by #tcs in India. Passport on a smart card. Awaited! ✈ #innovative #BJP #BJP4India pic.twitter.com/Sfy5Xwk3v5

The New Smart Passport — Concept of future is here. The elegant All-In-One Identity solution for every Indian Citizen very soon. This project is executed by TCS in India. Passport on a smart card.



Thank you NaMo🙏🇮🇳 pic.twitter.com/ZkjTFSdqdm