नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। कुछ जगह पर यह भी लिखा जा रहा है कि तनख्वाह ना मिलने के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कुछ पोस्ट में कर्मचारियों को तनख्वाह ना देने के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है।

Statue of Unity Workers Not Paid, Resort to Strike

After criticism over exuberant spending on the statue and protests by the tribals in the region, now the workers are up in arms against the government.#ModiWhereIsOurMoney pic.twitter.com/IHgj0YNtBV