नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में एक मैसेज भेजा जा रहा है। जिसमें दावा किया गया है कि 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय भारतीय वायुसेना में नियमित पायलट रहे राजीव गांधी अपने परिवार समेत छुट्टी मनाने इटली चले गए थे। मैसेज में कहा जा रहा है कि राजीव गांधी युद्ध से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग गए थे।

पड़ताल

राजीव गांधी की पायलट यूनिफॉर्म पहने फोटो के साथ एक मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज में दावा है कि राजीव वायुसेना में पायलट थे, लेकिन सच तो ये है कि राजीव कभी वायुसेना में पायलट नहीं रहे। इसके अलावा, 1971 में राहुल गांधी का जन्म तो हो गया था लेकिन उस वक्त तक प्रियंका पैदा ही नहीं हुई थीं।

