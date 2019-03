नो फेक न्यूज डेस्क. दैनिक भास्कर प्लस एप के पाठकों ने हमें एक वीडियो भेजकर उसकी सच्चाई पता करने के लिए कहा। वीडियो में एक कमरे में नोटों के कई सारे ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से काफी सारा हिस्सा जला हुआ भी नजर आ रहा है। वीडियो के साथ दावा किया गया है कि तमिलनाडू के एक नेता के गोदाम में आग लगने से वहां रखा काले धन का ढ़ेर भी जल गया। वीडियो में गुलाबी, पीले और हरे रंग के नोटों के कई बड़े-बड़े ढ़ेर दिखाई दे रहे हैं।

पड़ताल

वीडियो को ध्यान से देखने पर साफ समझ आता है कि दिखाई दे रहे नोट भारत के नहीं है। पड़ताल करने पर हमें पता चला कि यह वीडियो और इसके स्क्रीनशॉट्स अलग-अलग समय पर अलग अलग कहानियों के साथ शेयर किए जाते रहे हैं। यह वीडियो ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान, रूस और कैमरून में भी बहुत वायरल हुआ है।

Cash Cash and Cash only. One of Tamilnadu Politician - Fire in his godown Today - Currency burnt is meagre only. But see the stash of unaccounted money. pic.twitter.com/cMCJofTz5Q

इसी फोटो और वीडियो को शेयर कर साथ में जोड़ा गया कि यह एक पाकिस्तानी नेता के घर का पैसा है जिसे पुलिस वालों से छुपाने के लिए नेता की पत्नी ने जलाने की कोशिश की।

Reportedly hidden money in Agha Siraj Durrani’s basement in his house in Karachi. His wife is said to have tried to set fire when NAB arrived and the family refused to open doors and during this period set the currency on fire ny his wife.

😲😲@HKbaloch007 @MiaNaMateenPti pic.twitter.com/O1vwvDlQKd