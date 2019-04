नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों चुनाव और राजनीति से जुड़ी कई फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। दैनिक भास्कर प्लस एप के पाठकों ने हमें दो तस्वीरें भेजी और उनकी सच्चाई जानने की मांग की। पहली तस्वीर में दावा किया गया था कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस की न्याय स्कीम को क्रांतिकारी योजना बताया है। वहीं दूसरी फोटो में दावा किया गया था कि विश्व बैंक ने मोदी के सत्ता में वापिस आने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि 'अगर मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं, तो भारत में वित्तीय संकट और बेरोजगारी भारी तबाही मचा सकते हैं।'



पड़ताल

दोनों ही दावे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कई यूजर्स ने इन्हें शेयर किया है। रघुराम राजन के दावे के साथ उनकी तस्वीर भी शेयर की जा रही थी। वहीं वर्ल्ड बैंक के दावे के साथ वर्ल्ड बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट जिम योंग किम की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे धुंधले शब्दों में 2018 लिखा नजर आ रहा है।

गूगल सर्च का इस्तेमाल करने पर एक दावा सच्चा और दूसरा दावा झूठा साबित हुआ।



सबूत

रघुराम राजन ने पिछले हफ्ते राहुल गांधी की न्याय योजना की तारीफ की थी और कहा था कि यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। गूगल सर्च में हमें इस मामले पर कई खबरें मिली और रघुराम राजन के इंटरव्यू भी मिले, जिनमें उन्होंने कहा है कि अगर योजना ठीक से लागू हो सकी, तो इससे क्रांतिकारी परिणाम मिलेंगे।

हमें जानकारी मिली कि वायरल पोस्ट में नजर आ रहे वर्ल्ड बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट जिम योंग किम का कार्यकाल 1 फरवरी 2019 को खत्म हो गया है। जबकि यह खबर 10 फरवरी के आसपास से शेयर की जा रही है।

वहीं विश्व बैंक वाले दावे को अलग-अलग की-वर्ड का इस्तेमाल करके ढ़ूंढने पर भी हमें वायरल दावे से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि हमें 2 नवंबर 2018 की खबर जरूर मिली जिसमें बताया गया था कि जिम योंग किम ने नरेन्द्र मोदी को फोन कर उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए बधाई दी थी।



हमें जिम योंग किम का साल 2015 का एक ट्वीट भी मिला, जिसमें उन्होंने मोदी को एक साल पूरा करने पर बधाई दी थी। साथ ही लिखा था कि दुनिया को मोदी जैसे लीडर्स की जरूरत है।

Congratulations, @narendramodi, on one year of visionary steps toward ending poverty in #India. The world needs more leaders like you.