Dainik Bhaskar Nov 05, 2019, 12:12 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. इन दिनों कई लोगों के पास एक मैसेज आ रहा है, जिसमें एक लिंक शेयर की जा रही है। मैसेज में एक लिंक दी जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इस लिंक के जरिए आप अपने अनक्लेम्ड टैक्स रिफंड के लिए औपचारिक अनुरोध कर सकते हैं। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल मैसेज पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि यह फर्जी है और इसमें जानकारी देने पर आप जालसाजी का शिकार हो सकते हैं। जानिए इसकी पूरी हकीकत।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

@IncomeTaxIndia I received this message with a suspicious link. Kindly have a look. lncometax <e-fiIing> requires you to click https://t.co/v6Lx9fRRoC and submit a formal refund_request for the remittance of your overdue accumulated benefits of Rs 49,322.17 according to your pay

Dear @singh_npti1545,



This is a phishing message. You are requested not to click on any such link or any other link which promises to facilitate filing of ITR or give refund. Please read the details carefully on this link on our website - https://t.co/90VSq32w0K