Dainik Bhaskar Nov 03, 2019, 04:05 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक भव्य भवन का पोस्टर वायरल हो रहा है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पोस्टर भी चस्पा है। दावा किया जा रहा है कि यह दिल्ली में बना सरकारी स्कूल है। इसे दिल्ली में एजुकेशन क्षेत्र में क्रांती बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह पोस्टर सत्यता की जांच के लिए भेजा। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा साबित हुआ।

फेसबुक और वॉट्सऐप पर इस पोस्टर को काफी वायरल किया जा रहा है।

गूगल पर रिवर्स सर्च में हमें पता चला कि यह पोस्टर एक आप आप समर्थक ने लोकसभा चुनाव के पहले शेयर किया था।

So is this where people of Delhi coming to vote in Delhi?



And do you think after seeing this infrastructure they will still vote for BJP/Cong?#DelhiGovtSchool #DelhiEducationRevolution pic.twitter.com/cDj22KY9jW — Jawad (@jawadtweets) April 24, 2019

Many people have not physically seen this huge improvement in Government Schools. Once they do see it no reason for them to vote for anyone but @AamAadmiParty !!!

Apparently both BJP and Congress are asking for Polling booths to be shifted 😂 https://t.co/0BpsDGtyyN — Prithvi Reddy (@aapkaprithvi) April 24, 2019

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कई लोगों ने सरकारी स्कूलों में हुए सुधार को सामने से नहीं देखा है। एक बार देखने पर उनके पास आप को वोट न देने का कोई विकल्प नहीं होगा।

इस फोटो को आप समर्थकों ने मार्च में भी शेयर किया था, तब क्विंट ने इसका सच सामने लाया था।

इस फोटो को सीएमओ मप्र के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बताया गया था कि यह छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का भवन है।

Today Chief Minister Shri Kamal Nath will also inaugurate Chhindwara Medical College. During his Chhindwara visit HCM will Inaugurate and lay foundation stone of different development projects costing over 1944 Crore rupee.@MOHedump @JansamparkMP @dmchhindwara @prochhindwara pic.twitter.com/Z0sCLO8md9 — CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) February 28, 2019