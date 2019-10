Dainik Bhaskar Oct 17, 2019, 12:50 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला धुनुची नृत्य करते नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आने वाली महिला टीएमसी सांसद नुसरत जहां हैं। एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि धुनुची नृत्य करने वाली महिला नुसरत जहां नहीं बल्कि कोई और हैं। जानिए वायरल मैसेज की हकीकत।

क्या वायरल

#nusratjahan ji ma’am lots of respect and more and more power to you ! This country needs more and more people like you on BOTH THE SIDES ! Jai Hind. https://t.co/W1uybYx89L