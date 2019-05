फैक्ट चेक डेस्क. विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी आंध्रप्रदेश में वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। जगह मोहन रेड्‌डी वहां के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। वे इन दिनों सोशल मीडिया में एक दूसरे मुद्दे को लेकर भी सर्च में चल रहे हैं।

फेसबुक, ट्वीटर और वॉट्सऐप पर जगन मोहन रेड्‌डी के कुछ वीडियो, फोटोज शेयर किए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। बता दें कि वायएसआर के मुखिया जगह रेड्‌डी क्रिश्चिन धर्म को फॉलो करते हैं। उनके धर्म परिवर्तन से जुड़े जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से फेक हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

क्या वायरल

क्यों फेक

Prayed for the well being of the people and special category status of AP at Rishikesh pic.twitter.com/4Vw1PkiU7o