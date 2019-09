क्या वायरल : एक छोटे बच्चे की तस्वीर। इसके साथ में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र की टीम को 4 साल का बच्चा अकेले बॉर्डर क्रॉस करते हुए मिला। बच्चे के हाथ में एक थैला था। जिसमें उसकी मां और बहन के कपड़े थे, जिन्हें सीरिया में मार दिया गया

क्या सच : तस्वीर 2014 की है। इसमें नजर आने वाला बच्चा कुछ देर के लिए अपने परिवार से बिछड़ा था, फिर वो समूह के साथ दोबारा मिल गया था

Dainik Bhaskar Sep 09, 2019, 11:54 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक छोटे बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है। बच्चे के हाथ में एक बड़ा थैला है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि चार साल के इस छोटे से बच्चे को अकेले सीरिया से जोर्डन के लिए पलायन करना पड़ रहा था। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीश्नर फॉर रिफ्यूजी टीम को यह बच्चा मिला। दावा किया जा रहा है कि, बच्चे ने सीरियाई सिविल वॉर में अपनी मां और बहन को खो दिया।

पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा भ्रामक है। वायरल तस्वीर 5 साल पुरानी है। बच्चा सचमुच सीरिया से पलायन कर रहा था लेकिन वो अकेला नहीं था। वो लोगों के समूह के साथ था। वह कुछ समय के लिए अपने परिवार से अलग हुआ था लेकिन बाद में अपनी मां के साथ दोबारा जुड़ गया था।

क्या वायरल

फेसबुक, ट्विटर पर पिछले साल से ही यह तस्वीर वायरल की जा रही है।

इस बच्चे की तस्वीर और खबर 2014 में भी वायरल हो चुकी है।

तब द गार्जियन और द टेलीग्राफ ने बच्चे की खबर प्रकाशित भी की थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरिया का यह बच्चा अपने परिवार के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। यूएनएचसीआर स्टाफ एंड्रुयु हार्पर के ट्वीट करने के बाद यह इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा में आ गया था।

क्या है सच्चाई

गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएनएन इंटरनेशनल की एक वरिष्ठ एंकर ने इसे रिट्वीट करते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र ने 4 साल के मारवान को सीरिया से भागते हुए परिवार से अलग होने के बाद रेगिस्तान पार करते हुए पाया।

Here 4 year old Marwan, who was temporarily separated from his family, is assisted by UNHCR staff to cross #Jordan pic.twitter.com/w4s2mrNnMY — Andrew Harper (@And_Harper) February 16, 2014

अफवाहों को हटाने के लिए दो दिन बाद ही हार्पर ने लड़के की एक और तस्वीर ट्वीट की। इस ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। इसमें लड़के को लोगों के समूह के साथ पहचाना जा सकता है।

Thanks to Jared 4 this shot showing Marwan at the back of this group of @refugees. He is separated - he is not alone. pic.twitter.com/vq2JpxjT8j — Andrew Harper (@And_Harper) February 18, 2014

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि लड़का अपनी मां फिर से मिल गया था।

Just to let you know that Marwan was safely reunited w his mother soon after being carried across the #Jordan border pic.twitter.com/h1XskyhWgz — Andrew Harper (@And_Harper) February 17, 2014