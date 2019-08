Dainik Bhaskar Aug 13, 2019, 06:13 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मुस्लिम समाज के कुछ सदस्य रैली में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो को कश्मीर का बताकर वायरल किया जा रहा है। एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। जानिए क्या है इसकी सच्चाई।

क्या वायरल

Secular Religion who once Opposed to Say BHARAT MATA KI JAY n



VANDE MATARAM are now Chanting with INDIA Flag.



Effect of Abolishment of Article 370 n 35 #KashmirHamaraHai #KashmirMeinTiranga pic.twitter.com/51Z0pmXp21