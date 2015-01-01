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फेक न्यूज एक्सपोज:केजरीवाल ने ओवैसी पर लगाया बिहार चुनाव में बीजेपी से मिलीभगत का आरोप? जानें सच

17 मिनट पहले
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क्या हो रहा है वायरल : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी से मिलीभगत करने का आरोप लगा रहे हैं।

वीडियो में केजरीवाल कहते दिख रहे हैं - ओवैसी ने बीजेपी के कहने पर चुनाव में ऐसा भड़काऊ भाषण दिया, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़े। इस भाषण की स्क्रिप्ट अमित शाह ने लिखी थी।

वीडियो बिहार चुनाव का बताया जा रहा है। दावा है कि केजरीवाल ने ओवैसी पर बिहार चुनाव में बीजेपी के साथ मिलीभगत करके ही 5 सीटें जीती हैं।

और सच क्या है ?

  • इंटरनेट पर हमें हाल की ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पर कोई आरोप लगाया है।
  • वीडियो के की-फ्रेम्स को गूगल पर रिवर्स सर्च करने से हमें दिल्ली सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो मिला। यहां वीडियो 18 जुलाई, 2016 को अपलोड किया गया है। जाहिर है 4 साल पुराने वीडियो का 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है।
  • न्यूज एजेंसी PTI की चार साल पुरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि ये मामला बिहार में हुए पिछले विधानसभा चुनाव का है। भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए नेता यतीन ओझा ने ओवैसी-बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे।
  • यतीन ओझा ने 4 जुलाई, 2016 को अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा था। जिसमें यतीन ने आरोप लगाए थे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी की मीटिंग हुई। जिसमें वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर दोनों ने सांठगांठ की थी।
  • ओवैसी पर मिलीभगत का आरोप लगाते केजरीवाल का वायरल वीडियो 4 साल पुराना है। साफ है कि 2016 के वीडियो का 2020 में हुए विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा फेक है।
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