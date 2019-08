Dainik Bhaskar Aug 24, 2019, 03:31 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 के निष्प्रभावी होने के बाद से ही कश्मीर से जुड़ी झूठी खबरें वायरल की जा रही हैं। अभी भी इसका सिलसिला थमा नहीं। अब एक खबर वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कनाडा की सरकार ने इंडियन आर्मी के उन जनरल्स और ब्रिगेडियर्स के वीजा अस्वीकृत कर दिए हैं, जिन्होंने कश्मीर में इंटेलीजेंस ऑफिसर्स के तौर पर सेवाएं दीं। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह खबर पड़ताल के लिए भेजी। पड़ताल में यह दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

🇨🇦 Canada refuses visa for Indian Army Generals and Brigadiers who served as intelligence officers for their part in #Kashmir: thank you @JustinTrudeau for your brave stance pic.twitter.com/KaCwdsz7jy