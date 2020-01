Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 11:40 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का झूठ एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। उन्होंने शुक्रवार को तीन वीडियो ट्वीट किए और दावा किया कि, यह भारत के हैं और वहां मुस्लिमों की जातीय सफाई की जा रही है। खान द्वारा किए गए दावे झूठे निकले। सच सामने आने के बाद उन्होंने ट्वीट अपने अकाउंट से डिलीट कर दिए।

कौन से वीडियो ट्वीट किए थे

1. पहला वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि, 'यूपी में मुस्लिमों के खिलाफ भारतीय पुलिस का कार्यक्रम'।

क्या है सच्चाई : यह वीडियो भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। बांग्लादेश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए बल प्रयोग किया था। यह वीडियो कई दिनों से भारत का बताकर वायरल किया जा रहा है।

2. दूसरे दो वीडियो भी पुलिस की बर्बरता से संबंधित थे। इसमें कैप्शन दिया था 'मोदी सरकार की जातीय सफाई के तहत भारतीय पुलिस मुस्लिमों पर हमला करते हुए'।

क्या है सच्चाई : यह वीडियो कहां का है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है।

3. उनके द्वारा ट्वीट किया गया तीसरा फुटेज भी पुलिस लाठीचार्ज का है।

क्या है सच्चाई : यह वीडियो यूपी के उन्नाव में किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का है। यूट्यूब पर इसे 16 नवंबर 2019 को अपलोड किया गया था। इससे किसी विशेष जाती का संबंध नहीं है। भास्कर पहले ही इसकी सच्चाई सामने ला चुका है। इसकी पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।

This is not from U.P, but from a May,2013 incident in Dhaka,Bangladesh.The RAB(Rapid Action Battalion) written on the vests at 0:21s, 1:27s or the Bengali spoken, or these links would help you be better informed.

