Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 03:21 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। दावा है कि, इसमें एक खिलाड़ी दानिश कनेरिया हैं और दूसरे क्रिश्चियन यूसुफ योहाना, इन्हें भी नमाज करने के लिए कहा गया। जानिए इस वायरल दावे की सच्चाई।

क्या वायरल

Picture of Pakistan cricket team during Inzamam-ul-Haq's captaincy.

Hindu Danish Kaneria & Christian Yousuf Youhana were asked to offer Namaz. #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/FEYXPD0wVo