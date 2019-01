नो फेक न्यूज डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में 'फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है और उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस अवॉर्ड पर सवाल उठाए। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इस अवॉर्ड पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी बताने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि फिलिप कोटलर ने उनके नाम पर मोदी को अवॉर्ड देने वाली संस्था को फर्जी बताया है। इस पोस्ट में फिलिप कोटलर की फोटो और उनके नाम का भी इस्तेमाल किया गया है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

इस वायरल पोस्ट को ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिसमें लिखे गए बयान को फिलिप कोटलर का बताया जा रहा है। इसमें लिखा है, "हमने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फिलिप कोटलर अवॉर्ड नहीं दिया है...मोदी को हमारे नाम से पुरस्कार देने वाली संस्था पूरी तरह से फर्जी है...हम इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे- प्रोफेसर फिलिप कोटलर।"

पड़ताल : क्यों झूठा है ये बयान?

I congratulate PM @narendramodi for being conferred the first ever Philip Kotler Presidential Award. He has been selected for his outstanding leadership & selfless service towards India, combined with his tireless energy. (1/2)