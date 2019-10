Dainik Bhaskar Oct 22, 2019, 04:36 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एचडीएफसी बैंक की पासबुक की एक इमेज वायरल हो रही है। पासबुक के फ्रंट पेज पर DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) का स्टैंप लगा है। इस पर लिखा है कि बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में आपके द्वारा जमा की गई राशि में से अधिकतम 1 लाख रुपए के लिए ही बैंक उत्तरदायी होता है। एक पाठक ने हमें यह इमेज सत्यता की जांच के लिए भेजी। जानिए पूरी हकीकत।

क्या वायरल

HDFC BANK Using Stamp on Passbook and declaring they are not liable to take the responsibility over one Lakh....that means savings upto *ONE LAKH ONLY is safe in Private Banks* pic.twitter.com/naWjMXRcod