Dainik Bhaskar Dec 10, 2019, 03:12 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक छोटी बच्ची की फोटो वायरल हो रही है। दावा है कि, इसे तमिलनाडु में भीख मांगने वालों के साथ देखा गया। सोशल मीडिया यूजर्स बच्ची को उसके पैरेंट्स तक पहुंचाने के लिए इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह मुंबई से आई ट्रेन से मिली है। बच्ची का नाम सोनल बिपिन पटेल बताया जा रहा है। जानिए इस वायरल मैसेज की सच्चाई।

क्या वायरल

The beautiful girl was seen in mangalore with Tamil beggars pls forward until it reaches the right parent and she is identified

Please post this photo on all your groups.............Found from a train coming Mumbai......Her name is Sonal Bipin Patel.#lostchild #gujaratpolice pic.twitter.com/Wu7orlqQGm