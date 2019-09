Dainik Bhaskar Sep 22, 2019, 01:35 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसमें लिखा गया है कि '1962 में पराजय के बाद जब स्वामी विद्यानंद ने नेहरू के चेहरे पर थप्पड़ जड़ा'। इस मैसेज के साथ में थप्पड़ मारने की एक कहानी भी वायरल की जा रही है। एक पाठक ने हमें यह पोस्ट भेजी और इसकी सत्यता जाननी चाही। पड़ताल में सच सामने आया।

क्या वायरल

When Nehru got a slap on the face by Swami Vidyanand Videh post 62 debaclehttps://t.co/etLA9V6d7E