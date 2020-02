Dainik Bhaskar Feb 27, 2020, 10:14 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा जारी है। हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 250 से ज्यादा घायल हैं। सोशल मीडिया यूजर इस दंगे का जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को बता रहे हैं। ऐसे में हाथ में पत्थर लिए एक पुलिस वाले की तस्वीर वायरल हो रही है।

इन्हीं की वजह से दिल्ली का माहौल खराब है

सोशल मीडिया यूजर्स फोटो शेयर कर दावा कर रहे हैं कि पुलिस वाले दिल्ली हिंसा के जिम्मेदार हैं। जिनकी जिम्मेदारी माहौल ठीक रखने की है उनकी वजह से ही दिल्ली का माहौल खराब है ?????

क्या आप जानते हैं यह पत्थरबाज कौन है !!!

क्या है सच्चाई

हमने इस तस्वीर की सच्चाई पता करने के लिए रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल किया।

There is good .. bad .. ugly everywhere. Let's jus take the good. N let's jus continue 2spread love always. ❤️🇮🇳#tamilian pic.twitter.com/BCOmbK0IYd