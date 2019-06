फैक्ट चेक डेस्क. ट्वीटर पर कई यूजर्स बीजेपी नेता सैय्यद शाहनवाज हुसैन और मुरली मनोहर जोशी की फोटो शेयर कर रहे हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी की बेटी से शाहनवाज हुसैन ने शादी की है और यह लोग साथ में मिलकर ईद मना रहे हैं। जब हमने इसकी पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई।

क्या वायरल

दो फोटो वायरल हो रहे हैं। पहले फोटो में शाहनवाज हुसैन और मुरली मनोहर जोशी के साथ में एक महिला है।

BJP leader Astrologer Joshi with his daughter and his Son In Law @ShahnawazBJP One of the earliest beneficiaries of #LoveJihad. pic.twitter.com/lvhfpwnkVn