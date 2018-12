दावा किया जा रहा है कि शोपियां में भारतीय सेना ने ऑपरेशन के दौरान महिला के साथ मारपीट की

पड़ताल में पता चला कि वायरल फोटो में दिख रही महिला पश्तो एक्ट्रेस और सिंगर नीलम गुल हैं

नीलम गुल के साथ उनके पति ने मारपीट की थी और वो पाकिस्तान के मरदान जिले में रहती हैं

Dainik Bhaskar Dec 08, 2018, 06:16 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला की फोटो शेयर की जा रही है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे हैं। इस फोटो के साथ दावा किया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने इस महिला के साथ मारपीट की। इस फोटो को ज्यादातर पाकिस्तानी यूजर्स ही शेयर कर रहे हैं और इसके जरिए भारतीय सेना की छवि खराब की जा रही है।

हालांकि, हमारी पड़ताल में सामने आया कि सोशल मीडिया पर जिस महिला की फोटो शेयर की जा रही है, वो असल में पश्तो सिंगर और एक्टर नीलम गुल हैं। नीलम के साथ उनके पति ने मारपीट की थी, जिसका एक वीडियो भी अगस्त में वायरल हुआ था। ये फोटो भी उसी वक्त की हैं।

क्या है वायरल पोस्ट में?

वायरल पोस्ट में एक महिला की तीन फोटो हैं, जिसमें उनके चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे हैं। इस पोस्ट के कई पाकिस्तानी यूजर्स ने शेयर किया है।

इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि "कश्मीर के शोपियां में भारतीय सेना और एसओजी की तरफ से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान इस महिला के साथ बर्बरता की गई।"

लोग दावा कर रहे हैं कि इस महिला का चेहरा भारतीय सेना की निर्दयता और क्रूरता दिखा रहा है।

How they are ruining the dignity of our mothers sisters and daughters. They have beaten her ruthlessly . Her face shows the signs of brutality . Her face express the helplessness. SHOPIAN during CASO . KASHMIR . pic.twitter.com/ZaRrVn0ZUV — The voice from mountains!! (@IrshadShabnum) December 4, 2018

How they are ruining the dignity of our mothers sisters and daughters. They have beaten her ruthlessly . Her face shows the signs of brutality . Her face express the helplessness. SHOPIAN during CASO . KASHMIR #FreeKashmir #Kashmir #KashmirBleeds pic.twitter.com/xAwVAImaXX — Asad Ur Rehman (@Asad_cheeku) December 7, 2018

How they are ruining the dignity of our mothers sisters and daughters. They have beaten her ruthlessly . Her face shows the signs of brutality . Her face express the helplessness. SHOPIAN during CASO . KASHMIR #FreeKashmir #Kashmir #KashmirBleeds #Gaza pic.twitter.com/Sr48itNxpJ — . and 98.5k others (@farinaikram) December 6, 2018

Kashmiri women She is from Shopian South kashmir.

Beaten during CASO by Indian occupation Army and SOG.#Goindiago#Kashmir#SaveBabriMasjid#DGISPR pic.twitter.com/Is96gR6tlV — Mrs Isha Naim (@MrsIshaNaim) December 6, 2018

पड़ताल : क्यों झूठी है ये फोटो?

इस पोस्ट को 4 दिसंबर को ट्विटर यूजर @IrshadShabnum ने किया था और इसके नीचे कमेंट एक दूसरे यूजर @MyChunniMyRule ने इस फोटो को लेकर अलग दावा किया।

@MyChunniMyRule ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया ये 'पश्तो एक्ट्रेस नीलम गुल हैं।' इसके मुताबिक, नीलम गुल को उनके पति ने बड़ी ही बेरहमी से मारा है।

इसी आधार पर हमने गूगल पर 'Neelam Gul Beaten by her Husband' लिखकर सर्च किया तो हमें एक 11 मिनट का एक वीडियो मिला।

इस वीडियो में नीलम गुल ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस वीडियो को यूट्यूब पर 2 अगस्त 2018 को अपलोड किया गया था। इसी वीडियो को नीलम गुल नाम के एक फेसबुक पेज पर भी इसी दिन अपलोड किया गया था।

इस बारे में और ढूंढने पर हमें पाकिस्तान की कई न्यूज वेबसाइट की लिंक भी मिली। इसके मुताबिक, इसी साल अगस्त में पश्तो एक्ट्रेस और सिंगर नीलम गुल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था।

नीलम गुल ने आरोप लगाया था कि उनके पति पिछले 7 साल से उनके साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं और इससे तंग आकर वे अब एक्टिंग और सिंगिंग भी छोड़ रही हैं। अपने पति के अलावा उन्होंने अपने देवर पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया था।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीलम गुल अपने पति के साथ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मरदान जिले में रहती थीं। इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर सही फोटो को गलत दावे के साथ शेयर कर भारतीय सेना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

हमारी पड़ताल में सामने आया कि जिस महिला की फोटो को शेयर किया जा रहा है, वो नीलम गुल हैं और उनके साथ भारतीय सेना ने नहीं बल्कि उनके पति ने मारपीट की थी।