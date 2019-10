Dainik Bhaskar Oct 02, 2019, 01:18 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से जोड़कर दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि आप मोदी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हिटलर को भी जरूर पढ़ें। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में वायरल फोटो फर्जी निकली।

क्या वायरल

Saw this on Mumbai airport. pic.twitter.com/GEFtiGNlSr

क्या है सच्चाई

This bookshop is trolling #DonaldTrump in a very pleasing wayhttps://t.co/G9L7OVsxhn pic.twitter.com/jtFBEuuDvE