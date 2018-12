Dainik Bhaskar Dec 15, 2018, 06:58 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राफेल डील की जांच की मांग की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और अपना फैसला देते हुए कोर्ट ने राफेल डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से इनकार किया है। इस फैसले के आने के बाद न सिर्फ राजनीति गरमाई बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें सामने आने लगीं।

शुक्रवार को दिए फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साथ बैठे एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो को लेकर दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने सीजेआई के घर जाकर उनसे मुलाकात की। लोग तंज कसते हुए दावा कर रहे हैं कि मोदी ने सीजेआई से मुलाकात की, तो राफेल पर फैसला बदलना ही था।

क्या है वायरल फोटो में?

पड़ताल : क्यों झूठा है ये दावा?

Attended the dinner hosted by the Chief Justice of India on the eve of Constitution Day Celebrations. Delighted to have met and interacted with Chief Justices from neighboring countries. #ConstitutionDay pic.twitter.com/xJ6JLXNihH