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  • Policemen Beating Up The Farmer On The Road And Beating Them Mercilessly? Know The Truth Of This Viral Photo

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फेक न्यूज एक्सपोज:किसान को सड़क पर ‍‍लिटा कर बेरहमी से मारते पुलिसकर्मी? जानिए इस वायरल फोटो का सच

3 घंटे पहले
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क्या हो रहा है वायरल: सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो में एक सिख सड़क पर लेटा हुआ है और पुलिसकर्मी उसे पैरों से मारते नजर आ रहे हैं। सड़क पर घायल पड़े सरदार की पगड़ी भी उसके सिर से उतर चुकी है।

दावा किया जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में पुलिस वालों की आक्रामकता भी नजर आई है।

और सच क्या है?

  • वायरल फोटो की सच्चाई जानने के लिए हमने इस फोटो को गूगल पर रिवर्स सर्च किया। सर्च रिजल्ट में हमें ये फोटो डेली मेल की वेबसाइट पर खबर के साथ मिली।
  • वेबसाइट के मुताबिक, ये फोटो 2013 की है, जब सिख समुदाय के कुछ लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास का घेराव किया था।
  • 1984 में हुए सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी करने पर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था।
  • इस फोटो को वेबसाइट ने खबर के साथ 5 मई, 2013 को पब्लिश किया था।
  • साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा फेक है। वायरल फोटो किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा की नहीं बल्कि मई 2013 की है।
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