Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 01:27 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. कोरोनावायरस के चलते दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रहीं हैं कि सरकार ने वायरस से पीड़ित लोगों को मारना शुरु कर दिया। एक वायरल वीडियो के अनुसार दो पुलिसवाले हाथ में बंदूकें लेकर घूम रहे हैं।

हो रहा नरसंहार

इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप शेयर किए जा रहे वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिसवाले हाथ में बंदूकें लेकर घूम रहे हैं। वहीं, एक अन्य वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक लड़की को जबरन कार में से बाहर घसीट रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह कार्रवाई कोरोनावायरस को लेकर की जा रही है।

Meanwhile over 25,000 killed they have started shooting down all the people with the virus in China... this is so sad 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/IfVWMUuSw6

क्या है सच्चाई

अंग्रेजी वेबसाइट बूम लाइव पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक बंदूकधारी पुलिसवालों का वीडियो फर्जी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो यिवु शहर का है। जहां, पागल कुत्ते को मार गिराने के लिए कार्रवाई की गई थी। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने भी इस वीडियो को फर्जी बताया। वहीं, रिपोर्ट के मुताबकि वीडियो में नजर आ रहे युवक और घायल लोगों का वीडियो भी गलत दावे के साथ पेश किया जा रहा है। यहां पर तीन अलग-अलग वीडियोज को एक साथ कंपाइल कर शेयर किया जा रहा है।

Police in Yiwu, Zhejiang said online video alleging them "shooting people sick with #coronavirus that refuse to be evacuated" is fake



The police said the video was "maliciously" manipulated with separate scenes since the armed officers were only dealing with a rabid dog pic.twitter.com/10NLLX7B1I