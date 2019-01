नो फेक न्यूज डेस्क. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बहन प्रियंका को कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी के साथ काफी लंबे वक्त से चली आ रही पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग भी पूरी हो गई। पार्टी में पहली बार पद मिलने के बाद प्रियंका लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। लेकिन इन सबके बीच, कई बार प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर झूठी खबरें आती रही हैं। आज से करीब डेढ़ साल पहले अगस्त 2017 में भी प्रियंका गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की खबरें आईं थीं, लेकिन कांग्रेस ने इसे नकार दिया था।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, अगस्त 2017 में एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी, प्रियंका को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती हैं जबकि राहुल पार्टी के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इस रिपोर्ट के आने के बाद वॉट्सऐप पर भी एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि 8 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रियंका को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर मोहर भी लगा दी गई, जबकि इसका ऐलान नवंबर में किया जाएगा।

कांग्रेस ने झूठ बताया था इसे

इस मैसेज और न्यूज वेबसाइट पर प्रियंका गांधी को लेकर जो दावा किया गया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इन खबरों को झूठा बताया था।वहीं, प्रियंका गांधी के ऑफिस ने भी प्रियंका के कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के दावे का खंडन किया था। उनकी पर्सनल असिस्टेंट प्रीति सहाय ने भी इस खबर को गलत बताया था।

Instead of false & baseless fake news & unnecessary speculation, pl see the challenges before Nation pointed by CWC. https://t.co/6gpvLoxJyO