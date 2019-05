Dainik Bhaskar May 16, 2019, 06:58 PM IST

क्या वायरल : कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, इंग्लिश डिक्शनरी में एक नया शब्द Modilie आया है

क्या सच : सर्च करने पर डिक्शनरी पर ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा। गूगल सर्च में भी ऐसा कोई शब्द नहीं

फैक्ट चेक डेस्क. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि इंग्लिश डिक्शनरी में एक नया शब्द Modilie आया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पहले एक स्क्रीन शॉट और इसके बाद modilie.in डोमेन भी शेयर किया था। राहुल ने जो स्क्रीन शॉट शेयर किया है उसमें Modilie का अर्थ ‘लगातार सच से छेड़छाड़’ और ‘आदतन झूठ बोलना’ बताया गया है।

There’s a new word in the English Dictionary. Attached is a snapshot of the entry :) pic.twitter.com/xdBdEUL48r — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 15, 2019

गूगल पर भी ऐसा कोई शब्द नहीं

राहुल ने जो स्क्रीन शॉट शेयर किया है, वह एक ऑनलाइन डिक्शनरी पर सर्च किया गया है। अब राहुल ने किस डिक्शनरी पर यह सर्च किया, यह न ही उन्होंने बताया है न ही इस बारे में कांग्रेस ने कोई पुष्टि की है। गूगल सर्च इंजन में भी तलाशने पर यह शब्द नहीं मिलता, बल्कि इसकी जगह राहुल की Modilie शब्द से संबंधित खबरें ही नजर आती हैं।

इन सबके बीच ऑक्सफोर्ड ने पुष्टि करते हुए किया ट्वीट

इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऑक्सफोर्ड ने ट्वीट कर पुष्टि करते हुए कहा है कि, modilie वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है और इस वर्ड का मीनिंग बताने वाली जो फोटो शेयर की गई है, वो फर्जी है।

We can confirm that the image showing the entry ‘Modilie’ is fake and does not exist in any of our Oxford Dictionaries. — Oxford Dictionaries (@OxfordWords) May 16, 2019

वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी से संबंधित खबरों का संग्रह

राहुल ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है- modilie एक नया शब्द है, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। अब इस पर एक वेबसाइट भी आ गई है इसमें सबसे अच्छे modilies की सूची है।

‘Modilie’ is a new word that’s become popular worldwide. Now there’s even a website that catalogues the best Modilies! https://t.co/Ct04DlRsj3 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 16, 2019

जेटली को भी कहा था Jaitlie

राहुल गांधी ने इससे पहले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) को Mr. Jaitlie लिख चुके हैं।