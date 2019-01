वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई

इस वीडियो को दिल्ली कांग्रेस के नेता समीर हुड्डा ने भी शेयर किया है

पर सच ये है कि राहुल की फोटो को एडिटिंग ऐप की मदद से बुर्ज खलीफा पर चिपका दिया गया

Dainik Bhaskar Jan 10, 2019, 06:18 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार शाम को दो दिन के दौरे पर यूएई के लिए रवाना होंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के सम्मान में बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर लगाई गई है।

हालांकि, हमारी पड़ताल में सामने आया कि बुर्ज खलीफा पर राहुल गांधी की तस्वीर को नहीं लगाया गया है। दरअसल, एक फोटो-वीडियो एडिटिंग ऐप की मदद से राहुल गांधी की तस्वीर को बुर्ज खलीफा पर लगा दिया गया है।

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी दिख रही है। इस वीडियो को दिल्ली कांग्रेस में अल्पसंख्यक विभाग के सोशल मीडिया और आईटी हेड समीर हुड्डा ने भी शेयर करते हुए दावा किया है कि, राहुल के दौरे से पहले उनके सम्मान में बुर्ज खलीफा पर एक लाइट शो का आयोजन किया गया और उनकी तस्वीर लगाई गई।





In the welcome of Mr @RahulGandhi, his picture during the light show of Burj Khalifa, Dubai’s tallest building in the world.

On 11th January Rahul will address the public at Dubai international cricket stadium.



पड़ताल : क्यों झूठा है ये दावा?

इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने कांग्रेस और राहुल गांधी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को देखा, लेकिन हमें कहीं भी ये वीडियो नहीं दिखाई दिया। इसके बाद हमने बुर्ज खलीफा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @BurjKhalifa पर भी देखा, लेकिन वहां भी ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला, जबकि इस अकाउंट पर बुर्ज खलीफा में होने वाली सभी एक्टिविटी को शेयर किया जाता है।

इन सबके बाद जब वीडियो को देखा तो इसके ऊपर एक लोगो लगा है, जो एक फोटो-वीडियो एडिटिंग ऐप Biugo का लोगो है। इस ऐप की मदद से किसी भी वीडियो में किसी भी फोटो को एडिट किया जा सकता है। इसके बारे में पड़ताल करने पर हमें सोशल मीडिया पर कई वीडियो मिले जिसमें यूजर ने बुर्ज खलीफा पर अपनी फोटो दिखाई थी।

इससे पता चलता है कि बुर्ज खलीफा पर राहुल गांधी की कोई तस्वीर नहीं लगाई है। सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो गलत और झूठा है।

बुर्ज खलीफा पर अक्सर होता रहता है लाइट शो

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कही जाने वाली बुर्ज खलीफा पर अक्सर लाइट शो का आयोजन होता रहता है। पिछले साल भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का आयोजन हुआ था, जिसमें रोशनी से तिरंगा बनाया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर भी बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर के साथ मैसेज को दिखाया गया था। वहीं, फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई के दौरे पर गए थे तब भी बुर्ज खलीफा पर तिरंगा बनाया गया था।

We congratulate India on their 72nd Independence Day from #BurjKhalifa. #EmaarDubai pic.twitter.com/mmSNnWek2s — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 15, 2018

#برج_خليفة يستعرض صور وبعض الأقوال المأثورة لمهاتما غاندي في ذكرى ميلاده ال١٥٠

Burj Khalifa beams Mahatma Gandhi's images and iconic quotes marking his 150th birth anniversary pic.twitter.com/Sdrdp8F2uI — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) October 2, 2018