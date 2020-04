दैनिक भास्कर Apr 24, 2020, 11:13 AM IST

कोरोनावायरस को लेकर लोग मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय अपना रहे हैं। स्वास्थ्य जानकारों के मुताबिक इस घातक वायरस से बचने का यह एक बेहतर उपाय है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सफाई से जुड़ा ही एक फोटो वायरल हुआ है। बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी के नाम से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। यूजर्स दावा कर रहे हैं कि, जावेद ने इस ट्वीट के जरिए फिर नफरत फैलाने का काम किया है। हालांकि एक्टर ने खुद सामने आकर इस वायरल पोस्ट को लेकर सफाई दी है।

क्या हो रहा वायरल

वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट के मुताबिक, जरूरी नही की थूक लगाकर फल और सब्जी बेच रहे सभी मुसलमान कोरोना पॉजिटिव हो। फिर भी कुछ हिंदू ग्राहक मुस्लिम विक्रेताओं का बहिष्कार कर नफरत फैला रहे हैं। इतने असहिष्णु क्यों हैं आप? इस वायरल ट्वीट को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया।

क्या है सच्चाई

इस ट्वीट के वायरल होने के बाद हमने एक्टर जावेद के ट्विटर हैंडल पर पड़ताल की। हमें यह ट्वीट कहीं नहीं मिला। वहीं, प्रोफाइल पिक्चर के लिहाज से भी यह वायरल स्क्रीनशॉट जावेद के ट्विटर हैंडल का नहीं लग रहा है। एक्टर के ट्विटर पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। आमतौर पर ऐसे ट्वीट्स को रीट्वीट और रिप्लाई काफी ज्यादा किया जाता है। लेकिन हमें उनकी प्रोफाइल पर ऐसा नहीं दिखा। खुद एक्टर ने इसको लेकर सफाई दी।

This screen shot of a tweet attributed to me is fake and insidious and made viral by the rampant #FakeNews scum. My tweets and speeches have always promoted communal harmony and in today’s trying time’s where the world unites to fight an enemy of humanity, #****off #HateMongers pic.twitter.com/Y7NIi00zmv